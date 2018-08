Esporte Nicholas Santos obtém índice para o Mundial nos 50m borboleta no Finkel O nadador de 38 anos fez o tempo de 22s22 para garantir vaga na competição internacional

Após seis nadadores conquistarem índices para o Mundial de Piscina Curta (25 metros) no último domingo no Troféu José Finkel, a competição prosseguiu nesta segunda-feira (27) com a disputa das eliminatórias do quarto dia de provas. E Nicholas Santos, da Unisanta, foi o mais rápido nos 50 metros borboleta, obtendo o índice ao cravar o tempo de 22s22. A marca exigi...