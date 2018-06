Esporte Neymar treina normalmente e viaja com a seleção para encarar a Costa Rica O atacante havia ficado de fora da atividade da última terça-feira (19), por conta de dores no tornozelo direito

A seleção brasileira treinou com a presença de Neymar nesta quarta-feira (20), em Sochi. O atacante havia sido poupado da atividade da terça por ter sentido dores no tornozelo direito, porém, como havia programado a comissão técnica, conseguiu repousar e integrar o trabalho comandado pelo técnico Tite no campo de treinos da seleção, na última atividade antes da viagem p...