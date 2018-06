Esporte Neymar treina entre os titulares e deve começar em campo no amistoso de domingo Na atividade desta quinta-feira (7), o atacante retornou ao time titular na vaga de Fernandinho

Neymar será titular da seleção brasileira no amistoso de domingo (10) contra a Áustria. A definição ocorreu no treino realizado nesta quinta-feira no CT do Tottenham, em Londres, na Inglaterra. O camisa 10 entrará na vaga de Fernandinho. Será a única alteração em relação ao time que venceu a Croácia por 2 a 0 em Liverpool, no último amistoso. A tendência é que essa ...