Esporte Neymar tranquiliza a todos após lesão em amistoso: 'Acho que não foi nada grave' Atacante se diz feliz com trabalho de recuperação da seleção após a Copa do Mundo

Neymar procurou tranquilizar a todos - torcedores brasileiros e do Paris Saint-Germain, seu clube - depois de um incômodo muscular na virilha direita o obrigar a sair logo aos sete minutos do amistoso da seleção brasileira contra Camarões, em Milton Keynes, na Inglaterra. No final da noite de terça-feira, o atacante escreveu em suas redes sociais que acredita que a l...