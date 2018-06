Esporte Neymar se vê 'bem mais preparado' para ganhar uma Copa do que em 2014 Nos últimos quatro anos, atacante se confirmou entre os principais atletas do futebol mundial

Enfim, está chegando o momento em que Neymar esperou desde 2014. Desde que se recuperou do susto de quase perder os movimentos das pernas ao sair da Copa do Mundo quatro anos atrás atingido pelo colombiano Zúñiga, o craque sonha com o torneio na Rússia, que encara como a segunda e mais importante chance de entrar para a história do futebol como campeão d...