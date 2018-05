Esporte Neymar se recusa a responder se continua no PSG O jogador brasileiro foi eleito o melhor jogador desta edição do Campeonato Francês

No mesmo final de semana em que voltou aos treinos pelo Paris Saint-Germain após se recuperar de uma cirurgia realizada no dia 3 de março, Neymar recebeu neste domingo à noite um prêmio por ter sido eleito o melhor jogador desta edição do Campeonato Francês. A honraria foi concedida após votação promovida pelo Sindicato de Jogadores Profissionais da França. Mesmo s...