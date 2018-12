Esporte Neymar se isola como maior artilheiro brasileiro na Liga dos Campeões Vale lembrar, entretanto, que essa estatística da Uefa leva em conta gols marcados também em jogos da fase preliminar da Liga dos Campeões

Neymar se isolou nesta terça-feira como maior artilheiro brasileiro da história da Liga dos Campeões. O atacante do Paris Saint-Germain balançou a rede uma vez na goleada por 4 a 1 sobre o Estrela Vermelha, em Belgrado, pela última rodada do Grupo C, e chegou aos 32 gols marcados, ultrapassando Rivaldo. Na última rodada da Liga dos Campeões, o astro do PSG havia s...