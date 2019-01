Esporte Neymar sai lesionado, mas PSG bate Strasbourg e vai às oitavas na Copa da França Ele deixou o gramado para ser atendido, tentou retornar, mas precisou ser substituído por Diaby

O Paris Saint-Germain fez sua parte nesta quarta-feira e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da França ao derrotar o Strasbourg por 2 a 0, no Parc des Princes. A equipe da capital confirmou o favoritismo mesmo atuando boa parte do confronto sem Neymar, que deixou o campo lesionado. No início do segundo tempo, Neymar acusou dores no pé direito. Ele deixou ...