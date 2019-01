Esporte Neymar protesta contra zagueiros: 'Futebol é arte, não violência' Com lesão no pé direito depois de receber falta de um jogador do Strasbourg, ele ficará afastado em recuperação até meados de abril

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, protestou nesta quarta-feira contra a violência dos defensores e a falta de rigor da arbitragem em punir as jogadas duras. Com lesão no pé direito depois de receber falta de um jogador do Strasbourg, ele ficará afastado em recuperação até meados de abril. As críticas foram feitas pelo jogador no ...