Esporte Neymar planeja permanecer no Paris Saint-Germain O brasileiro está preocupado em ter uma participação marcante na Copa do Mundo da Rússia

O Real Madrid vai precisar de paciência se quiser ter Neymar. E, mesmo assim, só lá na frente. O jogador brasileiro está animado e orgulhoso com o interesse merengue, mas não deverá sair do Paris Saint-Germain nesta temporada. Neymar está preocupado em ter uma participação marcante na Copa do Mundo da Rússia. O Real passa longe de sua mira no momento. Ele entende que...