Neymar não treina por 'síndrome viral', mas Emery espera ter astro no domingo

Neymar ficou fora do treino que o elenco do Paris Saint-Germain realizou na manhã desta sexta-feira (23) e o técnico Unai Emery afirmou, após a atividade, que o atacante não foi para o campo por estar "doente". O treinador, porém, avisou que espera poder contar com o retorno do astro aos treinamentos neste sábado e também na partida contra o Olympique de Marselha, no domingo, em casa, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.



"Hoje Neymar está doente. Espero que fique bem para treinar amanhã e estar preparado para o domingo. Vamos esperar", disse o comandante, em entrevista coletiva, sendo que pouco depois o departamento médico do PSG informou que o atleta não treinou por causa dos efeitos provocados por uma "síndrome viral".



Na rodada passada do Francês, Neymar fez um golaço na vitória por 5 a 2 sobre o Estrasburgo, também em Paris, onde o líder disparado da competição exibiu boa reação dias depois de ter sido derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid, na Espanha, no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.



Agora com a sua presença em dúvida para o jogo contra o Olympique de Marselha, o brasileiro foi expulso no empate por 2 a 2 com o adversário na partida que as duas equipes travaram pelo primeiro turno da competição nacional. Naquela ocasião, o jogador acabou sendo punido com um cartão vermelho após se descontrolar com as provocações dos rivais.



Também nesta sexta-feira, o PSG não contou com a presença do volante italiano Marco Verratti em campo no seu treinamento porque ele precisou ser submetido a um tratamento de fisioterapia após acusar dores abdominais. O lateral-esquerdo espanhol Yuri Berchiche, por sua vez, acabou deixando a atividade antes do seu término por causa de pequenas dores musculares na coxa direita, informou o clube.