Esporte Neymar lamenta amistoso sem Messi: 'Para quem é amante do futebol, é ruim' Após campanha ruim na Copa do Mundo, craque argentino pediu para não ser mais convocado até o final do ano

O atacante Neymar lamentou a ausência de Lionel Messi, seu amigo e ex-companheiro de Barcelona, no amistoso entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira, no estádio The King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Após a decepcionante campanha na Copa do Mundo da Rússia, o argentino pediu para não ser mais convocado até o final do ano e já desfalcou o seu p...