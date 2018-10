Esporte Neymar iguala Kaká como vice-artilheiro do País na Liga dos Campeões

Neymar deu mais um passo para entrar na história da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O atacante do PSG marcou três gols na goleada por 6 a 1 sobre o Estrela Vermelha e chegou a marca de 30 gols na competição, se tornando, ao lado de Kaká, o segundo jogador brasileiro com mais gols marcados no torneio. O líder neste quesito é Rivaldo, com 31. Até 2016, a Uef...