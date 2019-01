Esporte Neymar faz um gol, mas PSG perde de virada e é eliminado da Copa da Liga Francesa O time de Neymar volta a campo no sábado (12), pelo Campeonato Francês, onde irá enfrentar o Amiens

O Paris Saint-Germain perdeu para o Guingamp, por 2 a 1, de virada, no Parque dos Príncipes, em Paris, nesta quarta-feira (9), e está eliminado da Copa da Liga Francesa. O resultado foi surpreendente, ainda mais que o PSG lidera o Campeonato Francês com 47 pontos, enquanto o Guingamp é o lanterna com apenas 11. O jogo começou e a impressão era de que o PSG iria ...