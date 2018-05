Esporte 'Neymar está evoluindo acima do esperado', diz preparador físico da seleção Fabio Mahseredjian trabalha para que o atacante esteja na melhor condição física na estreia do Mundial, no dia 17 de junho

De volta aos treinos após quase três meses afastado, o atacante Neymar está evoluindo acima do esperado e deve estar em boas condições para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, em 17 de junho, diante da Suíça. A avaliação é do preparador físico da seleção, Fabio Mahseredjian. Apesar disso, ele não quis confirmar se o atacante do Paris Saint-Germain estará em sua plenitude f...