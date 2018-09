Esporte Neymar diz que sofreu muito na Copa e ataca juiz por cartão: 'Falta de respeito' Atacante do PSG voltou a ser o capitão da seleção brasileira após o Mundial da Rússia

O atacante Neymar voltou a lamentar a queda precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia e disse que "sofreu muito", mas comemorou os triunfos da equipe nos dois primeiros amistosos da competição. A equipe superou os Estados Unidos por 2 a 0, na sexta-feira, e El Salvador por 5 a 0, nesta terça, com o jogador do Paris Saint-Germain tendo marcado um gol em c...