Esporte Neymar diz que não sai do PSG para o Real Madri Jogador brasileiro visitou o centro de treinamentos do Barcelona

Neymar voltou ao centro de treinamentos do Barcelona para compromissos comerciais nesta segunda-feira (27) e reafirmou que não sairá do Paris Saint Germain para o Real Madri. "Eu tenho contrato com o PSG, e vou ficar lá", disse o brasileiro. Durante a visita, ele ainda afirmou que sente saudades dos tempos em que esteve no clube catalão. "Aqui tenho muitos bons a...