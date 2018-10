Esporte Neymar diz que lesão foi superada, mas ainda não está jogando seu 100% Nas últimas partidas do PSG, Neymar vem atuando mais centralizado, quase como um meia, o que já vem gerando comparações com o posicionamento de Lionel Messi no Barcelona

A lesão e as preocupações com seu estado físico ficaram para trás. Mas Neymar ainda não está jogando tudo o que pode neste início de temporada europeia. Foi o que afirmou o atacante do Paris Saint-Germain nesta terça-feira (2), véspera da partida contra o Estrela Vermelha, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. "Não estou a 100% da minha forma. Ning...