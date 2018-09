Esporte Neymar distribui autógrafos na chegada e se apresenta à seleção brasileira Atacante da seleção se reúne aos outros atletas convocados para o primeiro amistoso pós-copa, contra os Estados Unidos, no dia 7 de setembro

O atacante Neymar desembarcou no início da tarde desta segunda-feira (03) em New Jersey e se apresentou ao técnico Tite. O camisa 10 do Paris Saint-Germain chegou ao hotel onde a seleção está hospedada chamando a atenção: com uma roupa toda amarela e um tênis colorido. Ao descer do carro, distribuiu autógrafos aos torcedores que faziam plantão na rua e depois entrou...