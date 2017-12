Neymar desfalca treino por 'síndrome viral', mas é relacionado pelo PSG

O atacante Neymar ficou de fora do treino do Paris Saint-Germain nesta terça-feira (19), mas deverá atuar normalmente diante do Caen, na quarta (20), em casa, pelo Campeonato Francês. O brasileiro se ausentou por um problema de saúde, que, segundo o clube, não preocupa para a partida.



De acordo com comunicado divulgado pelo PSG, o motivo do desfalque de Neymar foi uma "síndrome viral". O clube relatou ainda que o goleiro Alphonse Areola se ausentou pela mesma razão. Os dois, porém, foram relacionados pelo técnico Unai Emery e devem entrar em campo normalmente.



Curiosamente, Neymar também perdeu treinos do PSG na semana passada. Na ocasião, foi liberado pelo clube para viajar ao Brasil por motivos pessoais e chegou a ser desfalque no confronto diante do Strasbourg, pela Copa da Liga Francesa. Seu retorno aconteceu no último sábado, diante do Rennes, pelo Campeonato Francês.



Se provavelmente terá Neymar para encarar o Caen, Emery não poderá contar com o lateral-direito Daniel Alves, suspenso. Pelo mesmo motivo, não jogarão o zagueiro Kimpembe e o volante Verratti. Os meio-campistas Rabiot e Ben Arfa serão os outros desfalques para a partida.