Esporte Neymar chega à China e inicia a pré-temporada com o Paris Saint-Germain O atacante brasileiro não atua na equipe francesa desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no pé

O Paris Saint-Germain já está reforçado de seu principal jogador para a sequência de treinamentos para a temporada 2018/2019 do futebol europeu. O atacante brasileiro Neymar chegou à China nesta quinta-feira (2) e iniciará as suas atividades para se integrar ao grupo do atual campeão francês. O clube parisiense divulgou um vídeo e mais imagens da chegada do jogador,...