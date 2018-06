Esporte Neymar centraliza as atenções na seleção brasileira para o bem e para o mal

Em um Brasil cada vez mais polarizado, Neymar é amor e ódio. Na relação do principal craque da seleção brasileira com a torcida não tem meio termo. E isso está cada vez mais evidente na Copa do Mundo da Rússia. Até a estreia do Brasil no Mundial, no último domingo, Neymar voava em céu de brigadeiro. Bastou uma atuação ruim diante da Suíça para que o atacante do Par...