Esporte Neymar celebra volta com gol, mas admite ainda ter 'um certo medo' pela sua lesão Atacante volta aos gramados após cirurgia no pé direito

Depois de mais de três meses sem jogar por causa da fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida no final de fevereiro em partida pelo Paris Saint-Germain, Neymar celebrou neste domingo o seu retorno positivo aos gramados. O atacante atuou no segundo tempo do amistoso contra a Croácia e abriu o placar da vitória por 2 a 0 com um golaço no estádio Anfield Road, e...