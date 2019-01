Esporte Neymar, Cavani e Mbappé se vingam do Guingamp em massacre do PSG por 9 a 0 Há 10 dias, a equipe parisiense enfrentou o mesmo adversário e acabou eliminada da Copa da Liga da França

Com atuação de gala de Neymar, Cavani e Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou por 9 a 0 e se vingou do Guingamp, neste sábado (19), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pelo Campeonato Francês. Há 10 dias, a equipe parisiense enfrentou o mesmo adversário, naquela oportunidade pelas quartas de final da Copa da Liga França, mas foi derrotada por 2 a 1 e eliminada d...