Esporte Neymar afirma ter treinado bem e promete: 'Vamos fazer um segundo jogo melhor' O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (22), diante da Costa Rica, pela 2ª rodada do Mundial

O atacante Neymar demonstrou bastante otimismo nesta quarta-feira (20) ao falar da sua situação física e também do confronto da seleção brasileira com a Costa Rica, o segundo jogo da equipe pela Copa do Mundo da Rússia. Em entrevista à CBF TV, o camisa 10 prometeu que o time conseguirá demonstrar em campo, na sexta, em São Petersburgo, uma atuação melhor do que a exibida n...