Esporte Neymar afirma que ainda não esqueceu derrota do Brasil na Copa do Mundo "Ainda não esqueci, não. É algo que eu queria muito ter conquistado", disse o jogador em vídeo publicado em seu canal no YouTube

Já se passaram cinco meses da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nas quartas de final do torneio na Rússia, ainda é uma memória viva na mente de Neymar. O atacante declarou que ainda pensa na chance perdida de conquistar o título mundial. "Ainda não esqueci, não. A Copa do Mundo ainda está na cabeça, é algo...