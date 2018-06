Esporte Neymar admite que sentiu dores no pé, mas garante "estar inteiro" para o 2º jogo Jogador recebeu dez das 19 faltas realizadas pela Suíça, uma delas mais forte na região do pé onde sofreu uma lesão grave

Caçado em campo pelos jogadores da Suíça na estreia da Copa do Mundo da Rússia, Neymar admitiu que sentiu dores na perna e pé direitos durante a partida deste domingo, em Rostov, mas garantiu depois que já tinha passado. Ele levou várias vezes a mão ao pé operado, no entanto garantiu que "está inteiro" e não terá problema para o confronto desta sexta-feira contra a C...