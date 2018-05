Esporte Ney Franco vê pontos positivos no time do Goiás, mas critica gols tomados de bolas aéreas O Goiás agora terá três jogos em Goiânia, diante do Guarani, Boa Esporte e o clássico contra o Atlético

A estreia de Ney Franco no comando do Goiás não foi como ele imaginava, o clube acabou perdendo mais uma na Série B, desta vez para o Fortaleza, que com a vitória assumiu a liderança da competição. Porém, mesmo com o revés, o novo treinador alviverde conseguiu ver pontos positivos na equipe, mas sabe que precisa melhorar, principalmente nas bolas aéreas. "Tivemos dois t...