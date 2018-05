Esporte Ney Franco testa novo goleiro, e Marcos treina na equipe titular do Goiás Jogador pode ser titular na próxima partida, contra o Boa Esporte, no lugar de Marcelo Rangel

Pela primeira vez desde que Ney Franco assumiu o comando técnico do Goiás, o goleiro Marcos treinou na equipe titular no lugar de Marcelo Rangel. As sucessivas falhas e a cobrança da torcida parecem ter feito o comandante optar por testar o arqueiro reserva, ex-Atlético. No treino da manhã desta terça-feira (22), Rangel realizou um trabalho separado do restante da equ...