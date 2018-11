Esporte Ney Franco sobre acesso ser confirmado somente na última rodada: "está se desenhando para isso" Treinador destaca importância do Goiás vencer o Oeste e seguir dependendo apenas de si mesmo para garantir acesso na última rodada, jogando em casa

Continuar fazendo sua parte. Essa é a frase de peso no Goiás nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da queda de desempenho nas últimas rodadas, somando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe alviverde segue dependendo apenas de suas próprias forças para sacramentar o acesso à Série A do futebol brasileiro. Caso vença o Oeste neste ...