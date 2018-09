Esporte Ney Franco ressalta permanência no G4 e conta que título não é prioridade Goiás busca emplacar a sexta vitória seguida em casa, em jogo contra a Ponte Preta, nesta sexta-feira, no Olímpico

Com a chance de acabar no topo da tabela ao fim da rodada, o Goiás encara a Ponte Preta nesta sexta-feira (21), às 19h15, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar do principal objetivo do clube ser o acesso, existe a expectativa de garantir o título da Segundona, já que o clube soma 45 pontos e ocupa a 3ª colocação, a...