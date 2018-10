Esporte Ney Franco reconhece atuações ruins, mas lembra: "só dependemos dos nossos esforços" Treinador destaca importância de encontrar equilíbrio entre cobrar e passar tranquilidade ao time em momento decisivo do campeonato

Faltando apenas seis rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás precisa de mais três vitórias para colocar um pé na Série A. O campeonato da equipe alviverde vem sendo marcado pela grande recuperação após a chegada do técnico Ney Franco, que levou o time da zona de rebaixamento para o grupo dos quatro primeiros colocados (G4). Entretanto, com as...