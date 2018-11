Esporte Ney Franco quer terminar Série B com o título simbólico do Segundo Turno O Goiás encerra o ano neste sábado (24), às 17 horas, no confronto contra o Brasil de Pelotas

O Goiás entra em campo pela última vez no ano neste sábado (24), diante do Brasil de Pelotas, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, pela 38ª rodada da Série B. Apesar do clima festivo da partida, por conta do acesso alviverde, o esmeraldino ainda possui alguns objetivos na competição, como destacou o comandante alviverde, Ney Franco. "Temos que ter um com...