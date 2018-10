Esporte Ney Franco enaltece time após virada diante do Juventude: "Equipe guerreira" Treinador relatou cobrança no intervalo após 1º tempo abaixo e enalteceu força física e mental do time nos 45 minutos finais no Alfredo Jaconi

Foi na raça e força de vontade que o Goiás venceu o Juventude, de virada, na noite desta sexta-feira (12), no Estádio Alfredo Jaconi. O time esmeraldino saiu perdendo pelo placar de 2 a 0, virou para 5 a 3 no 2º tempo e deu mais um importante passo rumo ao acesso. Para o torcedor esmeraldino que assistiu ao duelo, o 1º tempo do Goiás foi irreconhecível. A equipe...