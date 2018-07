Esporte Ney Franco enaltece parte física da equipe e comemora boa sequência fora de casa Time esmeraldino é o que mais virou jogos na Série B e conquistou mais da metade dos pontos disputados fora de casa

A vitória em cima do Sampaio Corrêa deixou o Goiás muito próximo ao seu primeiro objetivo na Série B. A equipe esmeraldina chegou aos 24 pontos e está apenas dois do Avaí, time que abre o G4 da competição. A reação do Alviverde chama atenção pela recuperação de um grupo que estava desacreditado no início do campeonato. Das sete vitórias conquistadas até aq...