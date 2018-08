Esporte Ney Franco enaltece atuação do Vila Nova e mira recuperação emocional para duelo contra o Fortaleza Treinador explicou escalação do meia Felipe Gedoz e não crucificou atleta por derrota no clássico

O técnico Ney Franco reconheceu que o Goiás jogou abaixo do habitual no clássico com o Vila Nova, realizado neste sábado (25), no Serra Dourada. Para o treinador esmeraldino, o rival colorado criou mais oportunidades de gol e foi superior para construir a vitória de 3 a 0. “Tivemos apenas duas oportunidades, com dois chutes do Michael que o goleiro (Mateus Pasinato) foi muito bem. Não tenho como che...