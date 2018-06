Esporte Ney Franco dribla ausência de meia na 2ª vitória do Goiás

O técnico Ney Franco conseguiu driblar a ausência de Felipe Gedoz na partida contra o Paysandu, que resultou na segunda vitória do Goiás na Série B. O triunfo teve a cara do treinador pela primeira vez desde que assumiu o clube.Sem Gedoz, que vinha sendo um dos principais jogadores do Goiás, o treinador deu a camisa 10 para Renato Cajá e a 8 para Giovanni, sacando Lé...