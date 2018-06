Esporte Ney Franco deve repetir escalação dos dois últimos jogos e pede atenção diante do Juventude Treinador elogia encaixe da equipe e acredita que jogar no Serra Dourada não afetará o desempenho do time

O Goiás buscará sua terceira vitória consecutiva diante do Juventude nesta quinta-feira (21), às 21h30, no Serra Dourada. Apesar de realizar os treinamentos com portões fechados, o técnico Ney Franco não fez mistérios sobre a escalação que vai utilizar e deve repetir a dos dois últimos jogos - contra Paysandu e Londrina. "Se não tivermos nenhum imprevisto, vamos ...