Esporte Ney Franco deve promover uma alteração para clássico com o Vila Nova Treinador não revelou a mudança, mas destacou que não mudará o esquema tático da equipe

Conhecido por repetir a escalação e manter o esquema tático em quase todos os jogos do Goiás, o técnico Ney Franco deve promover uma alteração para o clássico com o Vila Nova neste sábado (25), às 16h30, no Serra Dourada. Segundo o treinador, a mudança é exclusivamente pensando no time colorado, que tem como principal característica o sistema defensivo. Apesar de não...