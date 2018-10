Esporte Ney Franco destaca importância de vencer o Juventude após perder pontos em casa Após empatar dois jogos consecutivos no Estádio Olímpico, treinador se agarra ao bom aproveitamento do Goiás como visitante para vencer o Juventude em Caxias do Sul

O Goiás viaja nesta quarta-feira (10) para Caxias do Sul onde enfrenta o Juventude, na sexta-feira (12), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após empatar dois jogos em sequência como mandante (contra Ponte Preta e Londrina), o técnico Ney Franco enxerga como obrigação pontuar fora de casa. Após o duelo com o Juventude, o alviverde visita o CRB, em Alagoas, n...