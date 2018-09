Esporte Ney Franco deixa uma dúvida no time e destaca importância de vencer o clássico Treinador tem dúvida no ataque e fala da importância de sair com os três pontos diante do Atlético para voltar ao G4

Apesar de ter iniciado a semana com, pelo menos, quatro dúvidas para o clássico com o Atlético neste sábado (15), no Estádio Olímpico, o técnico Ney Franco confirmou a equipe titular com apenas uma dúvida no ataque. Rafinha, que saiu lesionado da partida contra o Boa Esporte, ainda sente dores musculares na coxa e não está 100%. Victor Ramos, que também saiu sentin...