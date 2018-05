Esporte Ney Franco critica primeiro tempo do Goiás diante do Guarani e diz que espera por contratações Em sua segunda partida no comando da equipe esmeraldina, o técnico conquistou seu primeiro ponto

O empate do Goiás diante do Guarani não agradou a ninguém, nem mesmo ao técnico Ney Franco, que conquistou seu primeiro ponto à frente do clube esmeraldino. Para o treinador, o ponto crucial da partida foi o primeiro tempo, onde, segundo ele, o clube jogou bem abaixo do que pode jogar. “Foi um jogo muito baixo tecnicamente, onde o adversário ganhou o meio campo ...