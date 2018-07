Esporte Ney Franco confirma time com apenas uma alteração para encarar o Sampaio Corrêa Edcarlos retorna de suspensão no lugar de Victor Ramos, que não foi nem mesmo relacionado após entorse no tornozelo

O técnico Ney Franco deve fazer apenas uma alteração para a partida contra o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira (20), no Castelão, às 20h30. O zagueiro Edcarlos retorna de suspensão na vaga de Victor Ramos. O jogador, que estreou como titular diante do Criciúma, nem se quer foi relacionado para o próximo confronto já que sofreu uma entorse no tornozelo durante o treinamento d...