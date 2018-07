Esporte Ney Franco celebra vitória, mas quer evolução do Goiás como mandante na Série B Equipe esmeraldina bateu o Oeste com gol de Renato Cajá, aos 45 minutos do 2º tempo, tento eleito pelo técnico do Goiás como um dos mais bonitos da Série B

O técnico Ney Franco acredita que a vontade de vencer do Goiás foi fundamental para o time esmeraldino melhorar seu desempenho do primeiro para o segundo tempo e bater o Oeste, neste sábado (28), em duelo realizado no Estádio Olímpico, pela 18ª rodada da Série B. O treinador, porém, salienta que o talento do meia Renato Cajá fez a diferença a favor do clube alviverde...