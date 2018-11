Esporte Ney Franco agradece torcida e se despede: 'Não é um adeus. Tenho certeza que é um até breve' Treinador não quis renovar com o Goiás para a temporada 2019

Técnico do Goiás na conquista do acesso à Série A após três anos na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro, Ney Franco publicou mensagem de despedida e agradecimento em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira (26). O treinador disse que "não é um adeus". "Tenho certeza que é um até breve". Ney Franco escreveu: "Obrigado, torcedores esmeraldinos, pelo carinho, respei...