Esporte Ney Franco admite frustração com desempenho técnico da equipe diante do Coxa Goiás perdeu por 1 a 0 para o Coritiba, na noite dessa sexta-feira (09), e viu os adversários se aproximarem do G4

A derrota do Goiás para o Coritiba, por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, na noite dessa sexta-feira (09), deixou não só o torcedor esmeraldino decepcionado, como também Ney Franco. O treinador revelou frustração com o desempenho técnico da equipe diante do Coxa. O Coritiba entrou em campo já sem nenhum objetivo na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. A equi...