Esporte Neuer confirma reunião com cobranças internas, mas nega existir racha na Alemanha

O goleiro Manuel Neuer garantiu que o grupo da seleção alemã está unido e que os jogadores discutiram entre eles formas de melhorar a equipe para a continuidade da Copa do Mundo. A Alemanha estreou no torneio com derrota por 1 a 0 para o México, no último domingo, no estádio Luzhniki, em Moscou. "Acabamos de ter uma reunião do time. Conversamos muito sobre como p...