Esporte Neto Moura avalia estreia em goleada Recém-chegado do Sport, volante foi bem em primeiro jogo pelo Tigre, em vitória sobre o Crac, no OBA

O Vila Nova teve uma nova dupla de volantes no jogo da última quinta-feira (31). Wellington Reis e Neto Moura jogaram juntos pela primeira vez. O primeiro já está no elenco desde o ano passado, e foi escalado após se recuperar de lesão. O último foi contratado junto ao Sport, e fez a sua estreia com a camisa colorada. "Tenho muito a agradecer ao Umberto Louzer (trein...