Neto é eleito o pior comentarista do Brasil por jogadores; Galvão é o melhor e o pior narrador

O ex-jogador e comentarista Neto, da TV Bandeirantes, foi eleito o pior comentarista do Brasil após a divulgação do Pesquisão UOL, realizado pelo UOL Esporte em 2017 com 111 jogadores de 14 equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de futebol.

Neto, de 51 anos, que foi protagonista de um vídeo que viralizou na internet onde critica o Corinthians em seu programa vespertino, o Donos da Bola, durante período conturbado da equipe na campanha da conquista do título nacional em 2017 (veja abaixo), recebeu 36% dos votos na pesquisa. Outro ídolo corintiano, Walter Casagrande, da TV Globo, ficou em 2° lugar, com 10,8% da rejeição dos atletas.

Por outro lado, Caio Ribeiro, da TV Globo, foi eleito pelo 3° ano consecutivo o melhor comentarista do Brasil. No Pesquisão UOL de 2017, ele recebeu 33,3% dos votos, seguido por seu colega de casa Júnior, com 9%, e Denílson, da TV Bandeirantes, que teve 7,2% da preferência.

NARRADORES

Entre os narradores da televisão brasileira, Galvão Bueno, da TV Globo, conseguiu um feito um tanto quanto inusitado: levou os prêmios de melhor e pior narrador do País.

Galvão, que completará 40 anos trabalhando em televisão em 2018, foi o preferido de 32,4% dos eleitores da pesquisa, a frente de seu colega de Globo Luís Roberto, que teve 23,4%. No entanto, foi rejeitado por 17,1% dos atletas ouvidos. O 2° profissional com mais rejeição no Pesquisão UOL foi Alex Escobar, também da TV Globo, com 15,3%.