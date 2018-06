Esporte Nenê marca, São Paulo vence e quebra tabu contra Atlético-PR na Arena da Baixada

Buscando recuperar a confiança depois de resultados ruins diante de Palmeiras e Internacional, o São Paulo teve dificuldades neste sábado diante do Atlético Paranaense e aproveitou uma bobeira da zaga do time rubro-negro para, em cobrança de pênalti, fazer 1 a 0 e acabar com o tabu de jamais ter vencido na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo pela 11.ª rodada do Campeonato B...